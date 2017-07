WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu 04.07.2017 / 19:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

WCM Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

- Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie für 2016 beschlossen - Dr. Christian Schede als weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt - Positives Feedback zum Übernahmeangebot der TLG IMMOBILIEN AG

Frankfurt am Main, 4. Juli 2017 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) für das Geschäftsjahr 2016 haben die Aktionäre des Unternehmens alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit von mindestens 98,80 Prozent gebilligt. Insgesamt waren 57,52 Prozent des Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. Unter anderem wurde die Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Euro je WCM-Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen. Die Zahlung der Dividende erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto der WCM AG. Die Dividende wird am 7. Juli 2017 gezahlt.

Zudem wurde Dr. Christian Schede von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat der WCM AG gewählt, er folgt auf Thomas Hechtfischer, der zum 30. November 2016 aus dem Gremium ausgeschieden ist.

In der harmonisch verlaufenen Debatte auf der Hauptversammlung brachten zahlreiche Rednerinnen und Redner ihre positive Einschätzung hinsichtlich des Übernahmeangebots zum Ausdruck, das die TLG IMMOBILIEN AG den Aktionären der WCM AG unterbreitet hat. Dabei wurden Positionierung und Wertschöpfungspotenziale des entstehenden Gewerbeimmobilienunternehmens sowie die Konditionen des Angebots gewürdigt.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert.

Investor Relations: Gunnar Janssen Investor Relations WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG +49 69 963 7319 10 g.janssen@wcm.de www.wcm.de Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main +49 69-905505-52 wcm@edicto.de

04.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 963 7319-10 Fax: +49 (0)69 963 7319-20 E-Mail: g.janssen@wcm.de Internet: www.wcm.de ISIN: DE000A1X3X33 WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

589535 04.07.2017

ISIN DE000A1X3X33

AXC0254 2017-07-04/19:16