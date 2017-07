Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin / Paris (pta028/04.07.2017/19:45) - Wild Bunch AG sichert sich den Zugang zu einer revolvierenden Kreditlinie bis zu EUR 30 Millionen von Bank Leumi (UK) plc. Die Voraussetzungen für die erste Auszahlung sollen in den nächsten Tagen vorliegen. Die Höhe der jeweiligen Inanspruchnahme der Kreditlinie entspricht dem Umfang bestimmter Vermögenswerte (sog. Asset-basiertes Kreditgeschäft). Die Laufzeit beträgt drei Jahre bei einer marktüblichen, EURIBOR-basierten Verzinsung. Wild Bunch AG hat darüber hinaus die Option, die Kreditlinie unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu EUR 100 Millionen aufzustocken.



Mitteilende Person: Max Sturm (Finanzvorstand)



