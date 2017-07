Freiburg (ots) - Dass die Politik handelt, ist richtig. Nur können Änderungen im Strafgesetzbuch das Rätsel nicht lösen, warum solche Dinge geschehen. Denn es bleibt die Frage offen, woher die Abstumpfung und die Verrohung dieser Menschen rühren. Deren Auftreten sind nur die auffälligsten Belege dafür, dass hierzulande etwas gründlich schief läuft. So hat sich eine Mischung aus Egoismus und Rücksichtslosigkeit breitgemacht, die verstört. So gibt es tatsächlich Zeitgenossen, die die 110 anrufen, wenn ihnen das Tierfutter ausgegangen ist.



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.forum@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de