The following instruments on XETRA do have their first trading day

05.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am

05.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BO76 XFRA DE0001141760 BUNDESOBL.V.17/22 S.176 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000A2BPU57 PIENZENAUERSTR. 78 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAJ57 KRED.F.WIED. ANL. 17/2024 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA71 DZ BANK IS.A773 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K1S5 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0K1T3 DEKA NOK FESTZINS 17/21 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB5DV4 LB.HESS.THR.CARRARA07B/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DW2 LB.HESS.THR.CARRARA07C/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DX0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DY8 LB.HESS.THR.CARRARA07E/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KJ9 HSH NORDBANK ZS 5 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES03138602W7 BCO DE SABADELL 17-19 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DV6 EFSF 17/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DW4 EFSF 17/48 MTN BD00 BON EUR N

CA CA5C XFRA FR0013267473 CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1642700766 BANIJAY GROUP 17/22 REGS BD00 BON EUR N

CA 5V51 XFRA CA05382F2026 AVIVAGEN INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1ZT XFRA CA40356P1009 GUYANA GOLDSTRIKE EQ00 EQU EUR N

CA DS2P XFRA MHY2069P2006 DIANA CONTAIN. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA AVH XFRA US00973N1028 AKOUSTIS TECHN. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA TI3 XFRA US88770Q1058 TINTRI INC. DL-,00005 EQ01 EQU EUR N

CA 591 XFRA ZAE000240198 SEA HARVEST GRP LTD O.N. EQ01 EQU EUR N