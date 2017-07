FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.291 EUR

SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.725 EUR

RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.211 EUR

RTL XFRA US7785291078 ROSTELECOM ADR/6 RL-,0025 0.493 EUR

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.308 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.115 EUR

NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.176 EUR

MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.203 EUR

MOO XFRA US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 0.476 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.194 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.740 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR

CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.256 EUR

BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.344 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.141 EUR

BAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.132 EUR

UZC XFRA US05462W1099 AXIS BANK LTD. GDR REGS 5 0.341 EUR

AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.282 EUR

AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.110 EUR

XFRA DE000HSH4J94 HSH NORDBANK IZ 1 13/21 0.001 %

E7V XFRA FR0010451203 REXEL S.A. INH. EO 5 0.400 EUR

TI8 XFRA FR0010395681 ALTUR INVESTISSEM.EO 2,50 0.240 EUR

GI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50 2.600 EUR

PER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 0.940 EUR

I43 XFRA FR0000033904 JACQUET METAL SERV. O.N. 0.500 EUR

OSP2 XFRA DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG 0.400 EUR

DIS XFRA DE0005538607 DISKUS WERKE AG 0.200 EUR

EK7 XFRA CNE100000Q43 AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 0.022 EUR

TSI XFRA CNE1000004K1 TSINGTAO BREWERY H YC 1 0.045 EUR

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.075 EUR

KJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.106 EUR

QPLN XFRA BMG7302M2037 QPL INTL HLDGS HD-,08 0.015 EUR

WCMK XFRA DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. 0.100 EUR

2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.405 EUR

206H XFRA CNE100001YQ9 HUATAI SECURIT.CO.H YC 1 0.065 EUR