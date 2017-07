FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FONN XFRA US3055603027 FAIRPOINT COMM.NEW DL-,01

BHU XFRA US0572241075 BAKER HUGHES INC. DL 1

IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75

KAX2 XFRA CH0100837282 KARDEX NAM. SF 7,35

55S XFRA CA82735N1096 SILVER BEAR RESOURCES INC

J4O XFRA BMG5137R1088 JINHUI SHIP.+TRAN.DL-,05

9EM XFRA AU000000ELT2 ELEMENTOS LTD

DS2N XFRA MHY2069P1271 DIANA CONTAIN. NEW DL-,01