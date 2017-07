Werbung

DZ BANK - DAX: Feiertagsbedingt ruhiger Handel

Mit Blick auf den gestrigen Handel ist als wesentlich festzuhalten, dass das im kurzfristigen Kontext wichtige Bewegungshoch von Anfang April bei 12.375 Punkten nicht wie am Freitag unterschritten wurde. Diese Unterstützung sollte als Bollwerk betrachtet werden, nicht weiter nach unten durchgereicht zu werden. Auf Basis der am Montag gelungenen Rückeroberung der Unterstützung ergeben sich somit wiederum gute Chancen, zumindest eine Bewegung in Richtung des Allzeithochs um 12.950 Punkte zu generieren.

