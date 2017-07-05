HSBC 6 'TOP PICKS' FÜR H2: AAREAL, BUWOG, HEIDELDRUCK, COMPUGRGROUP, HHLA, METRO CREDIT SUISSE HEBT GLOBAL MINING SECTOR AUF 'OVERWEIGHT' - TOP PICK: RIO TINTO GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BHP BILLITON AUF 1050 (1075) PENCE - 'SELL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 21,00 (21,60) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 350 (360) PENCE - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 2900 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT SAFRAN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 102 (78,50) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 52 (51) EUR - 'SELL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 78 (67) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN SENKT ZALANDO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 43 (48) EUR HSBC HEBT ADIDAS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 210 (165) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP...Den vollständigen Artikel lesen ...