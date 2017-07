COMComdirect will digitales Vermögensmanagement ausbauen, Interview mit Bereichsleiterin Corporate Strategy & Consulting, BöZ, S. 2 F3CSFC Energy: Simark und 3D-P verkaufen autarke Kommunikations-Trailerlösung mit EFOY an großen Kunden in den Alberta Oilsands M5ZWechsel an der Spitze des Maschinenbauers Manz vollzogen SAESHOP APOTHEKE EUROPE setzt beschleunigtes Wachstum fort: Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2017 um +54% auf über 126 Mio Euro SAZStada-Aufsichtsratschef Carl Ferdinand Oetker: Vorstände Matthias Wiedenfels und Helmut Kraft gehen auf eigenen Wunsch, HB, S. 5 WCMKWCM Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp...

