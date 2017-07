SYGNIS AG gibt erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Innova Biosciences bekannt

DGAP-News: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Ankauf SYGNIS AG gibt erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Innova Biosciences bekannt (News mit Zusatzmaterial) 05.07.2017 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

SYGNIS AG gibt erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Innova Biosciences bekannt

Madrid, Spanien, und Heidelberg, Deutschland, 5. Juli 2017 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) freut sich, heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Innova Biosciences Ltd. bekanntzugeben.

Der Kaufpreis betrug 10,8 Millionen Euro, davon 8 Millionen in bar und 2 Millionen SYGNIS-Aktien als Sacheinlage. Abhängig von vereinbarten Leistungsparametern wird der Kaufpreis zudem bis zu 1,5 Millionen Aktien beinhalten, die als Wandelanleihen ausgegeben werden. Um die Übernahme zu finanzieren, hat SYGNIS im Mai 2017 zwei Kapitalerhöhungen erfolgreich abgeschlossen.

"Wir freuen uns und sind stolz, den Abschluss dieser Akquisition bekannt zu geben, die die Marke SYGNIS stärkt und einen wichtigen Schritt hin zu einer führenden Position im Genomik- und Proteomik-Markt darstellt", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von SYGNIS. "Dies erlaubt uns, unser vorrangiges Ziel zu verfolgen, nämlich unseren Kunden in der Life-Sciences-Branche einen großen Mehrwert zu bieten und zugleich unser Unternehmenswachstum zu beschleunigen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, unsere beiden Teams, unsere strategischen Partner und Investoren zur erfolgreichen Durchführung dieses wichtigen Meilensteins zu gratulieren."

"Wir freuen uns sehr, nun Teil der SYGNIS-Gruppe zu sein. Dies bietet uns eine großartige Plattform, unser Geschäft international auszuweiten und Zugang zu neuen Kunden und Märkten zu gewinnen. Aus den komplementären Technologien von SYGNIS und Innova entstehen Synergien, die wir gut nutzen werden. Dank der neuen Struktur werden wir noch schneller wachsen", sagte Dr. Nick Gee, CTO von SYGNIS.

Im Zuge der Übernahme war Dr. Nick Gee, CEO und Gründer von Innova, zum Chief Technical Officer von SYGNIS ernannt worden.

Mit dem komplementären Portfolio und einer Abdeckung der gesamten molekularbiologischen Wertschöpfungskette kann SYGNIS nun Cutting-Edge-Technologien und -Services für alle Prozessschritte anbieten. Dies gilt insbesondere, wenn man das synergistische Innova-Portfolio mit über 300 Produkten und die Entwicklung von maßgeschneiderten Ad-Hoc-Lösungen für Kunden berücksichtigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat SYGNIS 2016 sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese bedeutende Erweiterung des Produktportfolios deckt SYGNIS nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie ab. Zudem übernahm SYGNIS das profitable, US-basierte Life-Science-Tools-Unternehmen C.B.S. Scientific im Dezember 2016, um sein Produktportfolio weiter auszubauen. Im Juni 2017, übernahm das Unternehmen die Innova Biosciences Ltd., führende Experten für einfach anzuwendende, hochmoderne Biokonjugationsprodukte und -services. Die Produkte der SYGNIS-Gruppe werden sowohl direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

### Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TDEFMWNVMI Dokumenttitel: Innova_Ger

05.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@sygnis.com Internet: www.sygnis.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

589577 05.07.2017

ISIN DE000A1RFM03

AXC0043 2017-07-05/08:30