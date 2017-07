Man könnte für den Moment den Eindruck haben, dass es eine Umschichtung von den Technologie-Aktien auf die Standardwerte gibt, denn an der Nasdaq ging es erneut bergab und der Nasdaq 100 steht in der Nähe des Tiefs aus dem Mai. Sollte es am Mittwoch weiter nach unten gehen, droht ein weiterer Kursabschlag bis in den Bereich um 5.400 Punkte. Bisher ...

