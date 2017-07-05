FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GRM XETR US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.432 EUR
WDP XETR US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.687 EUR
FAA XETR AT0000785407 FABASOFT AG 0.180 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GRM XETR US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.432 EUR
WDP XETR US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.687 EUR
FAA XETR AT0000785407 FABASOFT AG 0.180 EUR