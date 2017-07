Düsseldorf - Niveau und Volatilität der US-Renditen signalisieren, dass die Zinspolitik der FED weiterhin nicht als nachhaltig angesehen wird, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Die Markteinschätzung werde deshalb vor allem von kurzfristigen Daten bestimmt. Dies möge aktuell den Handlungsspielraum der US-Notenbank erhöhen, da die US-Zinskurve relativ flach verlaufe, und der negative Einfluss steigender Leitzinsen auf die Wirtschaft dadurch gedämpft werde. Die US-Konjunktur sollte sich allerdings unter anderem in Folge der erwarteten Steuerreform aufhellen und eine weitere Korrektur am langen Ende der US-Zinskurve stützen.

