NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle ist eine Partnerschaft mit der russischen Softline Group eingegangen. Die Kooperation eröffnet dem Unternehmen Zugang zu neuen Märkten in Russland, der Türkei und den GUS-Staaten, wie Bechtle am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Im Rahmen seiner IT-Allianz kooperiere Bechtle nunmehr mit zehn Partnern weltweit und sei dadurch auf allen Kontinenten präsent. Softline selbst verfügt den Angaben zufolge über Standorte in 30 Ländern und ist ebenfalls Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie./kro/nas/stb

ISIN DE0005158703

AXC0076 2017-07-05/10:28