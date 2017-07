Wien - Mag. Daniel Feix (37) verstärkt ab sofort als Geschäftsführer das Management der C-QUADRAT Asset Management GmbH, so C-QUADRAT in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seine bisherige Funktion als Leiter des Fondsmanagements wird er auch in Zukunft ausüben.

Den vollständigen Artikel lesen ...