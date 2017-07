Stuttgart - Die Kohlenstoffblase - die sogenannte Carbon Bubble - könnte zur Gefahr für Anlageportfolios werden. Davon ist Steffen Merker, Fondsmanager des LBBW Nachhaltigkeit Aktien (ISIN DE000A0NAUP7/ WKN A0NAUP) von LBBW Asset Management, überzeugt.Grund sei die große Diskrepanz zwischen der Menge an Kohlendioxid, die durch die Verbrennung aller bekannten Öl-, Gas- und Kohlevorräte freigesetzt würde, zum Beispiel für die Energiegewinnung - und der Menge, die höchstens emittiert werden dürfe, um die globale Erderwärmung im Sinne des Pariser Klimaabkommens auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Förderunternehmen und CO2-intensive Industrieunternehmen könnten in den kommenden Jahren massiv an Wert verlieren, befürchte Merker. Er empfehle Investoren, ihr Portfolio einem Klimacheck zu unterziehen und die Klimarisiken im Portfolio zu reduzieren.

