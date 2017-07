Wallisellen (ots) -



- Versicherungsmärkte schalten wieder einen Gang höher - globales

Wachstum wird in den nächsten zehn Jahren auf knapp 6 Prozent

klettern

- Erholung geht hauptsächlich von den Industrieländern aus:

Westeuropa erreicht knapp 3 Prozent, die Schweiz rund 2 Prozent

- Die Folgen der Finanz- und Eurokrise manifestieren sich in einer

globalen "Versicherungslücke" von EUR 350 Mrd.

- Das Potenzial der neuen Technologien ist immens: Das Prämienplus

könnte bis zu 750 Mrd. Euro erreichen



In ihrer jüngsten Studie analysieren die Ökonomen der Allianz SE

die Wachstumschancen der globalen Sach- und

Lebensversicherungsmärkte. Nach den mageren Jahren der Finanz- und

Wirtschaftskrise können die Versicherer wieder mit mehr Zuversicht

nach vorne schauen: Wuchsen die Versicherungsprämien seit dem Jahr

2008 weltweit im Durchschnitt nur mit 3,1 Prozent pro Jahr, dürfte

sich das Wachstum in der nächsten Dekade auf 5,9 Prozent

beschleunigen.



In diesem Aufschwung spiegelt sich in erster Linie die Rückkehr

der Weltwirtschaft zu normalen Wachstums- und Inflationsraten wider.

Besonders ausgeprägt zeigt sich diese Entwicklung in den

Industrieländern, nicht zuletzt in Westeuropa: Während hier seit

Lehman die Versicherungsmärkte mehr oder weniger stagnierten, werden

in Zukunft die Prämien wieder mit durchschnittlich knapp 3 Prozent

pro Jahr zulegen; in der Schweiz dürfte die Entwicklung mit einer

jährlichen Wachstumsrate von 2 Prozent etwas verhaltener verlaufen.



Durststrecke überwunden



"Die lange Durststrecke der Krisenjahre liegt jetzt hinter uns",

sagte Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz SE. "Vor allem in

Westeuropa blicken viele Märkte auf ein verlorenes Jahrzehnt zurück,

sie sind heute kleiner als vor der Krise. Allerdings werden auch in

Zukunft die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Vor allem in den

Industrieländern dürfte das Wachstum der Versicherungsmärkte auch in

den nächsten Jahren der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung

hinterherhinken."



In den nächsten zehn Jahren wird nicht nur das Wachstum wieder

kräftiger ausfallen, sondern auch die Gewichte zwischen den Segmenten

Sach und Leben werden sich wieder verschieben. In der Krise zeigten

sich vor allem die Sachversicherungsmärkte robuster, sie legten seit

2008 weltweit um durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr zu - im

Bereich Leben betrug das Wachstum im selben Zeitraum nur 2,8 Prozent.

Besonders ausgeprägt war diese Diskrepanz wiederum in Westeuropa:

Während die Prämien im Lebensversicherungsgeschäft zurückgingen

(durchschnittlich um 0,5 Prozent pro Jahr), konnte das Sachgeschäft

noch ein Plus von 1,2 Prozent verzeichnen. Die Gründe dafür liegen

auf der Hand: Neben stagnierenden Einkommen und hoher

Arbeitslosigkeit waren es vor allem die extrem niedrigen Zinsen, die

die Nachfrage nach Lebensversicherungen dämpften; klassische

Sparprodukte waren in diesem Umfeld nicht mehr attraktiv. In der

Schweiz konnte das Segment Leben zwar noch leicht zulegen (+0,7

Prozent pro Jahr), aber das Sachgeschäft wuchs in diesem Zeitraum mit

1,3 Prozent nahezu doppelt so schnell.



Nachfrage nach Lebensversicherungen erholt sich



In Zukunft sollte sich die Nachfrage nach

Lebensversicherungsprodukten aber wieder erholen - denn die

Notwendigkeit zur eigenverantwortlichen Vorsorge jenseits der

staatlichen Rentensysteme besteht unverändert fort. Zudem haben die

Anbieter mit neuen Vorsorgekonzepten auf die Niedrigzinsphase

reagiert; und auch der Zinsausblick selbst ist wieder etwas

freundlicher. Insgesamt dürften daher die Prämieneinnahmen im Bereich

Leben in den Jahren bis 2027 weltweit um 6,5 Prozent pro Jahr

zulegen, gegenüber durchschnittlich 4,9 Prozent im Sachgeschäft.

Trotz der prognostizierten Erholung in den Industrieländern - in

Westeuropa sollten die Lebensmärkte wieder um knapp 3 Prozent pro

Jahr zulegen, in der Schweiz immerhin um 2,1 Prozent - bleiben aber

die Schwellenländer, allen voran China, die Treiber dieser

Entwicklung. In den Schwellenländern wachsen die Lebensmärkte wegen

dem großen Nachholbedarf und gezielter staatlicher Förderung mit zum

Teil zweistelligen Wachstumsraten über die gesamte Dekade hinweg.



Bedeutung des Versicherungsgeschäfts steigt vor allem in

Schwellenländern



Das zukünftige Wachstum wird auch in einem weiteren Punkt die

negative Entwicklung der letzten Jahre wieder umkehren: Die relative

Bedeutung des Versicherungsgeschäfts sollte wieder zunehmen, ablesbar

am Anteil der Versicherungsprämien am BIP, der sog.

Versicherungsdurchdringung: Von 5,6 Prozent weltweit (2016) sollte

sie in den nächsten zehn Jahren auf 5,8 Prozent steigen. Allerdings

geht dieser Zuwachs nahezu ausschliesslich auf die Schwellenländer

zurück. In den Industrieländern - auch in der Schweiz - dürfte sich

dagegen der rückläufige Trend der vergangenen Jahre fortsetzen, wenn

auch in einem deutlich langsameren Tempo. Für diese weiterhin

verhaltene Entwicklung sprechen aber nicht mehr wirtschaftliche,

sondern vor allem strukturelle Gründe: Zum einen die demographische

Entwicklung, die in den nächsten Jahren durch den allmählichen

Renteneintritt der Generation der Babyboomer gekennzeichnet ist; und

zum anderen durch zunehmende Schwierigkeiten, die Prämieneinnahmen im

Brot-und-Butter-Geschäft der Sachversicherung, der Autoversicherung,

weiter zu steigern. Verschiedene Veränderungen könnten hier in

Zukunft dämpfend wirken: Neben der zunehmenden Wettbewerbsintensität

durch digitale Vertriebswege könnten neue Technologien (Stichwort

autonomes Fahren) künftig Unfälle und Schäden reduzieren,

verhaltensabhängige Tarife (Stichwort Telematik) die

durchschnittlichen Preise senken und generelle Verhaltensänderungen

die Zahl der Nutzer mit eigenem Auto einschränken (Stichworte

Carsharing und Uber).



Globale "Versicherungslücke"



Daher reicht dieser eher bescheidene Bedeutungszuwachs auch nicht

aus, die Verluste der Krisenjahre wieder wettzumachen: Im

Durchschnitt der Vorkrisenjahre lag die globale

Versicherungsdurchdringung noch bei 6,4 Prozent. Umgerechnet in Euro

bedeutet dies: Hätten die Menschen weltweit den gleichen Anteil ihres

Einkommens für Versicherungsschutz ausgegeben wie vor der Krise,

wären 2016 die globalen Prämieneinnahmen um beinahe 350 Mrd. Euro

höher ausgefallen. Diese "Versicherungslücke" geht dabei zu über 90

Prozent auf die beiden Regionen Westeuropa und Nordamerika zurück, in

denen wiederum zu über 70 Prozent der Bereich Leben für die fehlenden

Prämieneinnahmen verantwortlich ist. "Diese Zahlen unterstreichen

noch einmal den Kollateralschaden der Nullzinspolitik der grossen

Notenbanken", kommentiert Michael Heise. "Denn es ist ja nicht so,

dass die Menschen heute weniger Vorsorge und Risikoschutz als vor der

Krise bräuchten - angesichts rekordhoher Staatsverschuldung und der

unverändert anhaltenden Alterung der Bevölkerung gilt eher das

Gegenteil. Zudem gibt es Altersvorsorge heute auch nicht zu

geringeren Kosten als früher - bei den herrschenden Minizinsen gilt

auch hier vielmehr das Gegenteil. Es bleibt also nur ein Schluss: Die

Niedrigzinsen haben der Idee der eigenverantwortlichen Vorsorge

schweren Schaden zugefügt, die Folgen wird die nächste

Rentnergeneration spüren."



Mehr Nachfrage durch neue Technologien



Die Rückkehr zu solidem Wachstum der Versicherungsmärkte hat also

durchaus einige Schönheitsfehler, zumindest in den Industrieländern

ist ein Ausgleich der Verluste der Krisenjahre nicht der

wahrscheinlichste Fall. Zum Schwarzmalen besteht dennoch kein Anlass.

Denn die neuen Technologien bieten grosse Chancen. Digitalisierung,

Big Data und Künstliche Intelligenz stehen nicht allein dafür, Kosten

zu senken, Prozesse effizienter zu machen und den Wettbewerbsdruck zu

erhöhen. Mit ihnen kann vor allem auch Versicherungsschutz wieder für

mehr Menschen zugänglich und erlebbar gemacht werden,

Versicherungsprodukte können attraktiver werden. Mit einem Wort: Neue

Technologien schaffen mehr Nachfrage. "Die Versicherungsindustrie

wird sich in den nächsten zehn Jahren grundlegend wandeln", sagte

Arne Holzhausen, Ökonom der Allianz SE und Ko-Autor der Studie. "Die

Herausforderungen sind immens - ebenso wie das Potenzial der neuen

Technologien: Gelänge es, die Kunden wieder für Versicherungen zu

begeistern, und gäben die Menschen weltweit wieder einen so hohen

Anteil ihres Einkommens für Versicherungsschutz aus wie vor der

Krise, bedeutete dies allein für 2027 zusätzliche Prämieneinnahmen in

Höhe von 750 Mrd. Euro gegenüber unserem Basisszenario."



