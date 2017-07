Liebe Trader,

Die Wertpapiere der Modemarke Gerry Weber schwanken seit Anfang 2016 nach einem vorangegangenen massiven Crash zwischen 9,56 sowie 14,32 Euro seitwärts. Noch im April befand sich die Aktie am oberen Hochpunkt, musste in den vergangenen Handelswochen jedoch empfindliche Verluste zurück auf die untere Begrenzungslinie um 10,00 Euro einstecken. Im Rahmer der Berlin Fasion Week scheint sich in diesem Bereich aber wieder reges Kaufinteresse zu zeigen und schiebt die Aktie im heutigen Handel um gut drei Prozent an. Wahrscheinlich startet nun wieder ein Pullback zur Oberseite und kann spekulativ auf der Long-Seite nachgehandelt werden, sogar auf Sicht der kommenden paar Handelswochen.

Long-Chance:

Ausgehend von einem kurzfristigen Pullback zur Oberseite liegt das erste Ziel bei rund 11,00 Euro, darüber an gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 11,40 Euro. Übergeordnet könnte die Aktie sogar bis an den Widerstandsbereich von rund 12,00 Euro heranlaufen, spätestens an dieser Stelle ist jedoch mit deutlichen Gewinnmitnahmen zu rechnen. Die Verlustbegrenzung sollte sich noch knapp unterhalb der Marke von rund 10,00 Euro aufhalten, darunter droht nämlich ein Rücksetzer auf die größere Unterstützung von 9,56 Euro. Größere Abgaben sind darunter zu erwarten und könnten locker noch einmal 20% Prozent an Wertverlust bedeuten.

Einstieg per Market-Buy-Order: 10,54 Euro

Kursziel: 11,00 / 11,40 / 12,00 Euro

Stopp: < 10,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,54 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10,45 Euro; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

