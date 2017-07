DJ Das neue Gigaset GS170 Smartphone - Smarte Features, smarter Preis

DGAP-Media / 2017-07-05 / 14:40 *Pressemeldung* München, 5. Juli 2017 *Das neue Gigaset GS170 Smartphone - Smarte Features, smarter Preis* *Das neue Gigaset GS170 ist da und reiht sich nahtlos an seinen Vorgänger GS160. Es verspricht erneut smarte Features zu einem smarten Preis - in diesem Fall 149,00 Euro. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wartet das neue GS170 nicht nur mit neuer Optik und verschiedenen Farbvarianten auf, auch Display, Betriebssystem und Arbeitsspeicher wurden verbessert.* Mit dem neuen Gigaset GS170 [1] erhält man modernste Technik zum attraktiven Preis. Smart-Touch-Funktionen ermöglichen die kinderleichte Interaktion mit dem Gerät. Ein hochauflösendes 5 Zoll großes IPS-HD-Touch-Display mit schmutzabweisender Oberfläche dient als perfektes Interface zwischen Nutzer und Smartphone. Im Inneren sorgen nun mehr Arbeitsspeicher und das neueste Betriebssystem Android 7.0 (Nougat) für Leistung, Komfort und Sicherheit. "Mit dem Gigaset GS170 präsentieren wir unser Nachfolgermodell für das GS160, welches wir Ende letzten Jahres vorgestellt haben", sagt *Raphael Dörr*, Head of Corporate Communications & Investor Relations der Gigaset AG. "Mit dem neuen Modell bieten wir erneut smarte Features zum smarten Preis und heben das Produkt gleichzeitig wieder auf das aktuellste Technologie-Niveau in dieser Preisklasse." *Modernste Technik smart verpackt * Angetrieben wird das neue Gigaset GS170 durch den leistungsfähigen *1.3-GHz-MediaTek-Quad-Core-Prozessor*, der jetzt über *2 GB RAM* und *16-GB internen Flash-Speicher* verfügt. Wie beim GS160 lässt sich dieser durch eine microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern. Auch bei intensivem Medienkonsum und der simultanen Verwendung von mehreren Apps verspricht das GS170 dank seines leistungsstarken und austauschbaren *2.500-mAh-Li-Ion Akku* maximale Nutzungsdauer. Für ein uneingeschränktes Online-Vergnügen stehen dem Nutzer dank *4G LTE* Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit pro Sekunde zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt das GS170 die in dieser Preisklasse bisher nicht übliche *Voice over LTE* (VoLTE) Funktion, welche einen besonders schnellen Verbindungsaufbau und exzellente Gesprächsqualität garantiert. Auch das Äußere des Gigaset GS170 kann sich sehen lassen. Durch das neue abgerundete *2.5D Glas* liegt das Gerät angenehm in der Hand und bietet dem Nutzer dank Anti-Schmier-Beschichtung stets einen klaren Blick auf das Display. Das optische Erscheinungsbild wird durch eine neue *Nachrichten-LED* an der Vorderseite des Smartphones abgerundet. Diese signalisiert eingehende Nachrichten - auch bei ausgeschaltetem Display - und zeigt zusätzlich den Ladezustand in zwei Farben an. Für einen persönlichen Look sorgt zudem die austauschbare Rückabdeckung, die in den Farben Urban Blue und Mocca erhältlich ist und dem Kunden zusätzliche Auswahl und Individualisierungsmöglichkeiten bietet. *Keine Grenzen dank Dual-SIM * Der *Dual-SIM Slot* des GS170 ermöglicht die simultane Nutzung zweier SIM-Karten und ist perfekt geeignet für Urlaub oder Geschäftsreisen ins Ausland. Das lästige Kartewechseln gehört der Vergangenheit an und auch eventuelle Roaming-Gebühren spielen keine Rolle mehr. Durch den separaten dritten Slot für eine *microSD-Speicherkarte* lässt sich die Speichererweiterung zusätzlich auch zu zwei SIM-Karten benutzen. Der reichlich bemessene interne 16 GB Speicher lässt sich dann um bis zu 128 GB erweitern was circa 55.000 Bildern, 18.000 Songs oder 30 HD-Filmen für grenzenlose Unterhaltung entspricht. *Easy Fingerprint-Funktion zum Entsperren * Ein besonderes Merkmal in der *Preisklasse von unter 150 Euro* stellt der multifunktionale *Fingerprint-Sensor* dar. Der an der Rückseite befindliche Sensor dient nicht nur zum Entsperren des Smartphones. Er lässt sich auch zum Scrollen im Browser, zur Kurzwahl durch verschiedene Fingerabdrücke sowie zum Auslösen von Fotos einsetzen. Insgesamt können bis zu fünf verschiedene Fingerabdrücke für unterschiedliche Funktionen eingespeichert werden. *13-Megapixel-Kamera mit Autofokus * Features satt bietet das GS170 auch in Sachen Kamera. Ausgestattet mit einer *13-Megapixel-Kamera* ist das GS170 der perfekte Begleiter für jeden Tag. Mit verschiedenen Modi, wie Beauty- oder Panorama, lassen sich besondere Erlebnisse einfach und schnell visuell festhalten. Mittels der 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite können auch Selfies in guter Qualität aufgenommen werden. Diese können auf Wunsch auch mittels Lächeln oder Geste vollautomatisch ausgelöst werden. *Nougat für das Gigaset GS170 * Passend zum Produktnamen GS170 wechselt Gigaset beim Betriebssystem auf die neueste Software *Android 7.0 (Nougat)*. Dies bringt eine Menge Innovationen mit sich. Die Performance des Betriebssystems verbessert sich während sich der Stromverbrauch reduziert und so zu einer längeren Akku-Laufzeit beiträgt. Auch intuitive Features wie der Multi-Window-Support verbessern die Darstellung auf dem Screen, so dass zum Beispiel zwei Fenster gleichzeitig dargestellt werden können. *Mit Zeichnen zur App * Eine weitere Besonderheit verbirgt sich hinter den *Smart Features *des GS170. Anhand bestimmter Symbole, die mit dem Finger auf das Display gezeichnet werden, öffnen sich entsprechende Apps. Der Buchstabe "W" öffnet z.B. die Nachrichten-App "WhatsApp", während sich die Sportnachrichten mit einem "S" anzeigen lassen. Das Gigaset GS170 speichert bis zu acht vordefinierte Buchstaben. Der smarte Touchscreen stellt sein Können auch beim Erstellen von Screenshots unter Beweis. Durch das Wischen mit drei Fingern von oben nach unten über den Bildschirm wird umgehend ein Screenshot erstellt. *Mehr Smart braucht kein Phone * Das neue Gigaset GS170 empfiehlt sich als perfekte Einsteiger-Smartphone. Es bietet ein einzigartiges technologisches Gesamtpaket aus Fingerprintsensor, 4G LTE mit VoLTE, austauschbarem Akku, Dual-SIM und separatem microSD-Speicherkartenslot, 13 Megapixelkamera, 2.5D Glas mit Antischmierschutz und dem aktuellsten Android 7.0 Betriebssystem. Diese Kombination macht das GS170 einzigartig in seiner Preisklasse sowie mit Blick auf den Preis von 149,00 Euro (UVP). Erhältlich ist das Gigaset GS170 ab Juli 2017 im Fachhandel sowie im Gigaset *Online Shop [1]. *Die Rückenabdeckungen Urban Blue und Mocca können für jeweils 9,99 EURO ebenfalls im Gigaset Online Shop [1] bezogen werden. *Gigaset GS170 Key-Feature**s* *Feature* *Details* Chip MediaTek Quad-Core mit 1.3 GHz Speicher 2 GB RAM + 16 GB Flash (erweiterbar um 128 GB via microSD) Abmessungen 144 x 71,6 x 8,9 mm Gewicht 139 Gramm Display 5.0" HD-IPS-Oncell mit 2.5D Glas mit schmutzabweisender und kratzfester Oberfläche Kamera Rückseite: 13 MP mit Autofokus, Vorderseite 5 MP Netzwerk Dual-SIM, 4G LTE mit VoLTE Betriebssystem Pures Android 7.0 (Nougat 32-bit) Batterie 2.500-mAh-Li-Ion-Akku, auswechselbar Sensoren Fingerabdruck-Sensor, Beschleunigungs-, Näherungs- und Lichtsensoren Verbindungen GPS/A-GPS, WLAN, Bluetooth Die *Gigaset AG*, München, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweit rangiert der Premiumanbieter mit etwa 1.000 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern ebenfalls an führender Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Bereich Smart Home werden unter Gigaset elements Cloud-basierte Sicherheitslösungen entwickelt und vertrieben. Die Gesellschaft ist auch im Bereich Mobile Devices mit Fokus auf Smartphones aktiv. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Gigaset AG
Schlagwort(e): Informationstechnologie

2017-07-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Bernhard-Wicki-Straße 5 80636 München Deutschland Telefon: +89 444456 - 866 Fax: +89 444456 - 930 E-Mail: info@gigaset.com Internet: www.gigaset.com ISIN: DE0005156004 WKN: 515600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 589809 2017-07-05 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e4706f785a0be2d0d5b6cf78ccfc45c6&application_id=589809&site_id=vwd&application_name=news

