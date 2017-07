Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Das Interesse weltweiter Investoren beziehungsweise von US-Investoren an europäischen Ölkonzernen nehme angesichts steigender freier Mittelzuflüsse (FCF) und fallender Gewinnschwellen zu; eine gewisse Skepsis bleibe aber, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Studie vom Mittwoch. Total stehe bei vielen Investoren eher auf 'Halten'. Deren Überzeugung sei teilweise etwas geschwunden, da einige über eine Umschichtung in Shell-Aktien nachdächten./mis/ck

ISIN: FR0000120271