Liebe Leser,

KWS Saat ist in den vergangenen Handelstagen gleich um knapp 5 % abwärts gerutscht. Charttechnische Analysten betonen indes, dass sich dadurch das gute Gesamtbild des laufenden Jahres nicht eingetrübt habe. Seit Jahresanfang hat die Aktie immer noch ein Plus von 22 % erwirtschaftet. Entsprechend optimistisch sind die Experten immer noch, was die Kursentwicklung im laufenden Aufwärtstrend betrifft. Korrekturen wie die jüngsten Rücksetzer seien aus charttechnischer ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...