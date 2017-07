Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta026/05.07.2017/16:30) - 5.7.2017. Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates der CA Immobilien Anlagen AG hat den Vorstandsvertrag von Dr. Hans Volkert Volckens vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 31. Dezember 2019 verlängert. Damit soll die erfolgreiche Zusammenarbeit über die aktuelle Bestellungsperiode hinaus gesichert werden. Dr. Volckens wurde erstmals Ende September 2016 in den Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG berufen. Dort verantwortet er die Bereiche Capital Markets & Investor Relations, Steuern & Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung und Recht.



