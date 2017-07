Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 6/2017 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 07/2016 bis 06/2017 der prime market-Werte. Sie hat 10/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im September. Und so sieht es aus: conwert ist bei der FF Market Cap nur noch auf Rang 34 und sollte m.E. sofort aus dem ATX genommen werden, aber jetzt wird wohl auch nichts mehr passieren vor September. Unternehmen, die beide Kriterien erfüllen, sind Do&Co und S Immo. Auch Agrana hat sich mit Umsätzen in Stellung gebracht, es fehlt auf Rang 25 aber doch ein gutes Stück. Aus heutiger Sicht ist per September-Verfall conwert fix raus, Do&Co nimmt den Platz ein. Und auch S Immo wäre drin, weil vor dem...

