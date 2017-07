London (ots/PRNewswire) -



CX Network sprach mit zwei Telekommunikationsexperten exklusiv

über ihre Erkenntnisse zu den Herausforderungen, Gelegenheiten und

wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche digitale Umsetzung: Ulrich

Irnich, Director Simplification & Transformation bei der Telefónica

Deutschland und Marijo Volarevic, Strategy Sector Director, Business

Development and Innovation Center bei Hrvatski Telekom.



Beide Sprecher äußerten sich zu den verschiedenen Aspekten des

digitalen Umsetzungsprozesses in ihrem Unternehmen - Nutzung,

Bedrohungen, Gelegenheiten, Tools und Nachhaltigkeit.



Der erste Schwerpunkt lag auf den "Antriebsmotoren" für die

digitale Umsetzung, und zwar das Online-System von

Telekommunikationsunternehmen, Mehrwert für den Kunden sowie die

unrechtmäßige Verwertung großer Datenmengen. Dann bringt Herr

Volarevic eine neue Perspektive ein. Seiner Meinung nach sind

"Firmenkultur und Führungspersonal ausschlaggebend für den Erfolg von

Transformationsprojekten". Herr Irnich ist der gleichen Meinung: "Das

ist der Schlüssel zum Erfolg." In seinem Unternehmen leitete er ein

"Digital Assessment Center" zusammen mit der gesamten Führungsriege

von Telefónica. Dieses Gremium fand Folgendes heraus: welche

Führungskräfte sich bewusst sein mussten, dass eine Änderung nötig

war und diese auch akzeptieren würden; wer die digitalen Nativen

waren, die bereits verstanden, wie digitale Geschäftsmodelle

funktionieren, und hierzu unterschiedliche interne und externe

Faktoren nutzten, wie z. B. die Größenordnung des Markts, die

Einfachheit von Systemen, große Datenmengen usw. Inzwischen

investiert das Center in Mitarbeiter, die das Unternehmen auf eine

digitale Transformation zusteuern und gleichzeitig ihre digitalen

Kompetenzen in das Führungsteam einbringen.



Zudem betonten sie, dass Telekommunikationsunternehmen ihre

Disruption jetzt auch auf Unternehmen in anderen Branchen ausdehnen

wollen, wie z. B. Medien, Tourismus, Bankwesen oder

Automobilherstellung, um ihren geschäftlichen Horizont zu erweitern.

So zum Beispiel schloss sich Orange in Frankreich mit der Bank

Groupama zusammen und gründete 2017 Orange Bank, mit einem

exportierbaren Modell, das später auch in Spanien und Belgien zur

Anwendung kommen soll.



