DUBLIN, Kalifornien (USA), 5. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Callidus Software Inc. (http://calliduscloud.com/) (NASDAQ:CALD), ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Vertriebs- (http://www.calliduscloud.com/roles/sales/), Marketing- (http://www.calliduscloud.com/roles/marketing-2/), Lern- (http://www.calliduscloud.com/products/litmos/) und Kundenerlebnis- (http://www.calliduscloud.com/products/customer-feedback/)Lösungen, gab heute bekannt, dass sich Orange Belgium, ein führendes Unternehmen im belgischen Telekommunikationsmarkt, für CallidusCloud Commissions (http://www.calliduscloud.com/commissions/) und CallidusCloud Thunderbridge Analytics (http://www.calliduscloud.com/technologies/thunderbridge/) entschieden hat. Die Vereinbarung wurde im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen.

Über Orange Belgium

Orange Belgium ist mit über 3 Millionen Kunden einer der führenden Telekommunikationsanbieter auf dem belgischen Markt. In Luxemburg ist das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Orange Luxembourg tätig.

Als konvergenter Anbieter bietet das Unternehmen Mobilfunkdienste, Internet und TV für Privatkunden sowie Mobil- und Festnetzdienste für Unternehmen. Das Hochleistungsnetzwerk von Orange Belgium unterstützt die Technologien 2G, 3G, 4G und 4G+ und wird ständig ausgebaut.

Orange Belgium ist eine Tochtergesellschaft der Orange Group, einem der führenden europäischen und afrikanischen Betreibern für Mobiltelefonie und ADSL-Internetanschlüsse, und einem weltweit führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten für Unternehmen.

Über CallidusCloud

Callidus Software Inc. (NASDAQ:CALD), unter dem Namen CallidusCloud® tätig, ist weltweiter Marktführer im Bereich cloudbasierter Vertriebs-, Marketing-, Lern- und Kundenerfahrungslösungen. Mit der umfassenden Produktsuite von CallidusCloud lässt sich der Lead-to-Money-Prozess beschleunigen und maximieren: Sie hilft, die richtigen Leads zu bestimmen, eine geeignete Gebiets- und Kontingentenverteilung zu gewährleisten, Vertriebsmitarbeiter mit Marketingmaterial und Kommunikationsmitteln zu unterstützen, Configure Price Quote zu automatisieren und Umsatzvergütungen effizient zu gestalten - mit dem Ergebnis, schneller größere Abschlussvolumen zu realisieren. Mehr als 5.400 Unternehmen aller Branchen setzen bei ihrem Lead-to-Money-Prozess auf CallidusCloud, um in Rekordzeit mehr Geschäfte für höhere Umsätze abzuschließen.

©2017 Callidus Software Inc. Alle Rechte vorbehalten. Callidus, Callidus Software, das Logo von Callidus Software, CallidusCloud, das Logo von CallidusCloud, Clicktools, SURVE, syncfrog, TrueComp Manager, ActekSoft, ACom3, iCentera, Webcom, Litmos, the Litmos logo, LeadFormix, Rapid Intake, 6FigureJobs und LeadRocket sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken der Callidus Software Inc.

Pressekontakt:

Venus Picart

CallidusCloud

925-251-2200

vpicart@calliduscloud.com

