FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Cerberus hat Kreisen zufolge Interesse an der Commerzbank . Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf Insider berichtete, prüft die Beteiligungsgesellschaft eine Minderheitsbeteiligung an der zweitgrößten deutschen Bank. Zur Höhe der angestrebten Beteiligung machte die Agentur keine Angaben. Weder die Commerzbank noch Cerberus wollten sich Bloomberg gegenüber zu den Informationen äußern./she

ISIN DE000CBK1001

AXC0256 2017-07-05/23:05