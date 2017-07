Die Lösung richtet sich an die Anforderungen der Finanzmarktrichtlinie MiFID II bezüglich Provisionsabrechnung

Der Finanzplattform-Anbieter Dealogic gab die Zusammenarbeit mit ITG, einem unabhängigen Broker und Anbieter von Finanztechnologie, bekannt.

Asset Manager, die Dealogic Connect zur Konsolidierung und Bewertung von Bankaktivitäten nutzen, erhalten durch diese Kooperation nahtlosen Zugang zum ITG Research Payment Account (RPA). Damit können europäische Asset Manager ihre RPAs mittels Research-Gebühr zusammen mit der Ausführung in einer Weise finanzieren, die operativ gesehen einem herkömmlichen Commission Sharing Agreement (CSA) entspricht. Von ITG verwaltete Accounts werden getrennt von den Fonds eines Broker in einem Konto einer global tätigen Großbank in Europa geführt. Dieses Konto wird von der ITG verwaltet und vom Asset Manager kontrolliert.

"Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Dealogic Connect eine einfache und umfassende Lösung für Buy-Side-Firmen ist", erläuterte Jody Drulard, Chief Product Office von Dealogic. "Provisionsmanagement hat bekanntlich oberste Priorität, und durch die Zusammenarbeit mit ITG stellen wir sicher, dass Firmen mit ihrem bevorzugten Anbieter zusammenarbeiten können."

Jack Pollina, Global Head of Commission Management von ITG, ergänzte: "Angesichts des immer näher rückenden Termins für die Umsetzung der MiFID II benötigen Asset Manager globale Partner, um durchgängige Lösungen zu entwickeln. Dank der Zusammenarbeit mit Dealogic bieten wir unseren Kunden die Instrumente, mit denen sie zukünftige Herausforderungen in puncto Konformität und Berichterstattung meistern werden."

Dealogic Connect stellt die nahtlose elektronische Schnittstelle zwischen der Buy-und Sell-Side dar. Investmentfirmen können Bankaktivitäten konsolidieren und bewerten, um einen vollständigen, MiFID II-konformen Audit-Trail zu gewährleisten und IOIs bei Emissionen am Primärmarkt an ihre Broker übermitteln.

Über Dealogic

Dealogic bietet integrierte Inhalte, Analytik und Technologie in Form zielgerichteter Produkte und Dienstleistungen für Finanzunternehmen weltweit. Ob Unternehmen auf Kapitalmärkten, im Vertrieb und Handel, Bankwesen oder auf der Buy-Side tätig sind, sie verlassen sich auf die Plattform von Dealogic, um Verbindungen zu schaffen und effektiver Gelegenheiten zu erkennen, Geschäfte abzuschließen und mit Risiken umzugehen. Mit 30 Jahren Erfahrung und fundierten Kenntnissen zu Finanzmärkten ist Dealogic ein vertrauenswürdiger globaler Partner. Weitere Informationen über Dealogic finden Sie unter www.dealogic.com

Über ITG

Mit seiner Technologie- und Handelsexpertise unterstützt Investment Technology Group (ITG) Kunden bei der Optimierung ihrer Anlagenperformance. ITG ist ein führender Anbieter von Provisionsmanagementdiensten, einschließlich Research Payment- und Budget-Funktionen, und leistet sowohl globale traditionelle CSA- und Aggregationsdienste als auch RPA-Verwaltungsdienste für Asset Managers mit eingetragenem Betrieb in Europa. ITG bietet Zugang zu einem Netzwerk mit weltweit über 5.000 Recherchedienstleistern, Brokern und Anbietern. Das ITG Commission Management-Team aus über 30 erfahrenen Kundendienst-, Finanz- und Operations-Beratern in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum begleiten seine Kunden engagiert bei ihrem globalen RPA-Management. In der Umfrage der amerikanischen Beratungsgesellschaft Greenwich Associates im Jahr 2016 erzielte die ITG Platz 1 für die hohe CSA-Service- und Abwicklungsqualität bei Investment- und Hedge-Fonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.itg.com.

