Vertex, Inc., ein führender Anbieter von steuertechnischen Lösungen, gab heute seine erste erfolgreiche Spanish SII elektronische Mehrwertsteuer-Registrierung bekannt, in Zusammenarbeit mit Duracell, dem weltweit operierenden Batteriehersteller und führenden Hersteller von Hochleistungs-Alkalibatterien sowie Spezialzellen und Akkus.

Die Spanish SII-Registrierung, eine neue Anforderung der spanischen Regierung, verlangt von den Steuerpflichtigen die Übertragung der mehrwertssteuerrelevanten Transaktionsdaten ihrer Kreditorenbuchhaltung (AP) und der Debitorenbuchhaltung (A R) in einem bestimmten XML-Format in beinahe Echtzeit an die Regierung.

Um diese neuen Regeln zu unterstützen, hat Duracell Vertex Indirect Tax Returns implementierteine Mehrwertsteuer Compliance-Lösung, die signaturfertige Mehrwertsteuererklärungen produziert, sowie andere Einreichungsformen wie VAT SAF-T und zuletzt Spanish SII-Einreichungen. Duracell und Vertex gaben bekannt, dass am 4. Juli 2017 die erste tatsächliche SII-Steuerregistrierung eingereicht wurde.

Um komplexe Steuerdatenmanagement-Herausforderungen zu überwinden sowie ausgewählte automatisierte Validierungen vorhergehend SII-Einreichung durchzuführen, setzt Duracell wirksam Vertex Enterprise,eine Cloud-basierte Datenmanagement- und Analytik-Lösung, ein.

"Duracell freut sich über die Partnerschaft mit Vertex, bei der Einreichung der ersten Spanish SII-Registrierung", sagte Irmante Stazyte, Global VAT Manager bei Duracell. "Duracell vertraut Vertex Technologie und seinem Team bei der Findung steuerlichen Lösungen, die uns helfen länderspezifische Steueranforderungen auf der ganzen Welt und rechtzeitige Adress-Änderungen in Steuergesetzen, wie die jüngste SII-Einführung in Spanien, zu erfüllen. Durch Vertex-Lösungen greifen wir auf wichtige Steuerdaten zu, von der Steuerermittlung bis hin zur Steuerberichterstattung, Übermittlung an Behörden und Datenanalytik. Dies ermöglicht es uns, konform zu bleiben und kritische Geschäftsentscheidungen zu treffen, sowohl lokal als auch aus einer globalen Perspektive", fügte sie hinzu.

"Spanish SII ist ein weiterer Schritt zur vollständigen "Digitalisierung" der Beziehung zwischen Unternehmen und den Steuerbehörden", kommentierte Danny Vermeiren, VAT Direktor bei Vertex Chief Tax Office. "Wir sehen einen Trend, sich von monatlichen oder vierteljährlichen Mehrwertsteuereinreichungen zu entfernen, um nun Daten in Echtzeit oder in beinahe Echtzeit zu tauschen. Um den Anstieg der Anforderungen an die digitale Archivierung zu bewältigen, sollten die Steuerzahler ihre Steuererklärungsstrategie berücksichtigen und in die richtigen Werkzeuge und Technologien investieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Daten zu vereinheitlichen, steuerlich zu sensibilisieren und zu zentralisieren, wobei sie als einzige Quelle für alle Steuerdaten und Steuererklärungsanforderungen genutzt werden."

Über Vertex

seit 1978, ist Vertex, Inc. ein führender Anbieter von Steuer-Technologie und -Dienstleistungen und ermöglicht Unternehmen aller Größen, das volle strategische Potenzial der Steuerfunktion durch die Automatisierung und Integration von Steuerprozessen zu realisieren und gleichzeitig die fortschrittliche und prädiktive Analyse der Steuerdaten zu nutzen. Vertex bietet Cloud-basierte, vor Ort und gehostete Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede große Steuerlinie zugeschnitten werden können, einschließlich Einkommen, Vertrieb und Verbrauchernutzung, Mehrwert und Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mit Hauptsitz in Pennsylvania, ist Vertex ein privat geführtes Unternehmen, das über 900 Fachleute beschäftigt und Unternehmen auf der ganzen Welt bedient.

Für weitere Informationen über Vertex, besuchen Sie www.vertexinc.com oder folge Vertex auf Twitter @vertexinc.

Über Duracell

Duracell ist der weltweit führende Hersteller von Hochleistungs-Alkalibatterien, Spezialzellen und Akkus. Seit seiner Gründung in den frühen 40er Jahren, ist das Unternehmen zu einer ikonischen persönlichen Power-Marke herangewachsen. Duracell wird für seine kompakten und langlebigen Batterien vertraut. Im Durchschnitt werden 63 Duracell-Produkte jede Sekunde verkauft. Duracell ist die Nummer eins; empfohlen von den weltweit größten Herstellern.

Duracell hat eine reiche Innovationsgeschichte mit vielen wegweisenden und erfolgreichen Produkten, angefangen von der ersten Hörgeräte-Zelle und alkalischen AA- und AAA-Batterien bis hin zu PowerCheck™, welches den Verbrauchern ermöglicht, die verbleibende Energie der Duracell-Batterie zu überprüfen.

