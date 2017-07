Tokio (ots/PRNewswire) - ULDAGE Inc. ("ULDAGE") kündigte am 3. Juli die Aufnahme der Aktivitäten für die Patentlizenzierung unter einem Patentpool an, der kollektiv sowie unter fairen und angemessenen Bedingungen, die Patente bündelt und lizenziert, die für die Realisierung der Normen für UHDTV-Satellitenausstrahlung erforderlich sind, und sich an Geschäftsbetreiber richtet, die an der Übertragung und dem Empfang von UHDTV-Satellitenausstrahlung (auch als 4K- bzw. 8K-Übertragung bekannt) beteiligt sind. Hinsichtlich dieser Patentlizenzierung haben die folgenden 16 Entitäten, die in Besitz der Patente sind, die vom Japan Intellectual Property Arbitration Center - eine neutrale Organisation - als erforderlich für die Normen festgelegt wurden, das Lizenzierungsverfahren durch ULDAGE begonnen.



(In alphabetischer Reihenfolge)



Dolby Laboratories Licensing Corporation, Fujitsu Limited, Hitachi Maxell, Ltd., JVC KENWOOD Corporation, LG Electronics Inc., MASPROH DENKOH CORP., Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, Nippon Hoso Kyokai (NHK), Orange SA (ehemals France Telecom), Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Sony Corporation, The Trustees of Columbia University in the City of New York (Columbia University), Thomson Licensing S.A.S und Toshiba Corporation.



In diesem digitalen Zeitalter ist es zunehmend wichtig geworden, Patentangelegenheiten unter fairen und angemessenen Bedingungen beizulegen, indem die komplizierten Rechtsfragen und verwandten komplexen Verfahren vereinfacht werden. ULDAGE steuert aktuell Lizenzen gemäß des Patentpool-Systems, das jene Patente lizenziert, die zusammengetragen und gebündelt wurden sowie als für die Normen von terrestrischer High-Definition-Übertragung, digitaler High-Definition-Satellitenübertragung bzw. digitalem High-Definition-Kabelrundfunk (auch als 2K-Übertragung bekannt) als wesentlich gelten. ULDAGE blickt mit Stolz auf seinen Beitrag zur reibungslosen Entwicklung der Branche. Die Einrichtung eines Pools dieser Art, der sich auf Normen für UHDTV-Satellitenausstrahlung bezieht, war auch als ein weiterer Beitrag zum Wohlergehen der Geschäftsbetreiber, die diese Standards nutzen, sowie für die Entwicklung eines stabilen Geschäfts gedacht.



Durch diese Patentlizenzierung ist es Sendeanstalten und Empfängerherstellern möglich, eine Lizenz für gebündelte Patente von mehreren Patentinhabern unter sehr angemessenen Bedingungen zu erhalten. Hinsichtlich der Empfänger sind die Raten beispielsweise auf 100 Yen pro Einheit für fortschrittliche CS UHDTV-Schmalbandempfänger und 200 Yen pro Einheit für fortschrittliche UHDTV-Breitbandempfänger festgelegt, was die Entwicklung des voranschreitenden Marktes berücksichtigt.



Darüber hinaus fordert ULDAGE weiterhin Patente und fügt Patente sequentiell hinzu, die als erforderlich für die Normen von UHDTV-Satellitenausstrahlung anerkannt wurden, und strebt so nach einer weiteren Verstärkung der Patentlizenzierung.



Des Weiteren plant ULDAGE hinsichtlich der Patente, die sich auf CATV- und IPTV-bezogene UHDTV-Normen beziehen (für die seit April dieses Jahres Patente gefordert werden), Gespräche über die Lizenzierungsbedingungen zu führen, sobald die Inhaber dieser Patente bestimmt wurden, sowie Lizenzierungsaktivitäten durch Patentpools aufzunehmen, die diesem Satellitenausstrahlungs-Pool ähneln.



Informationen zu ULDAGE Inc.



ULDAGE wurde im Juli 2006 mit der Absicht gegründet, Patentpool-Lizenzierung zu verwalten und zu fördern.



Hauptsitz: Imperial Tower, 1-1-1 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokio Gründung: 13. Juli 2006 Präsident und CEO: Yoshihide Nakamura



Betriebsangaben:



(1) Verwaltung von Patenteinnahmen, wie das Einsammeln von Patent-Lizenzgebühren von Patent-Lizenznehmern und Ausschüttung an Patentinhaber, usw. (2) Handhaben und Verwalten von Patentlizenzvereinbarungen, wie z. B. Verhandeln, Ausführen und Vorbereiten von Patentlizenzvereinbarungen. (3) Untersuchung und Prüfung von Patenten, die für die Technologie des Patentlizenz-Gegenstands erforderlich sind.



Gesellschafter:



JVC KENWOOD Corporation (14,29 %) Sharp Corporation (14,29 %) Sony Corporation (14,29 %) Toshiba Corporation (14,29 %) Panasonic Corporation (14,29 %) Hitachi Maxell, Ltd. (14,29 %) Mitsubishi Electric Corporation (14,29 %)



Webseite: http://www.uldage.com/en/



