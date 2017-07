Von Peter Loftus

WHITEHOUSE STATION (Dow Jones)--Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat drei klinische Studien des amerikanischen Pharmakonzerns Merck & Co gestoppt. In den Versuchsreihen wurde untersucht, ob der humanisierte monoklonale Antikörper Pembrolizumab (Handelsname Keytruda) zur Behandlung von Blutkrebs eingesetzt werden kann. Es habe sich allerdings gezeigt, dass mehr Patienten gestorben seien, die Keytruda erhalten haben, als diejenigen mit einer anderen Medikation, teilte Merck & Co mit.

Auf Grund der verfügbaren Daten sei die FDA zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko höher sei als der Nutzen für Patienten mit einem multiplen Myelom. In den Studien wurde Keytruda gemeinsam mit den Immunmodulatoren Pomalidomid und Revlimid des US-Herstellers Celgene getestet. Diese Daten wurden den Testreihen ohne die Zugabe von Keytruda gegenüber gestellt.

Alle Patienten der Studien werden aufhören, Keytruda zu erhalten. Andere Studien zu Keytruda würden aber fortgesetzt, erklärte der Konzern weiter. Keytruda ist in den USA seit 2014 als Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms in Haut und Lunge bei Erwachsenen zugelassen. Ein Sprecher der FDA war für eine Stellungnahme kurzfristig nicht erreichbar.

