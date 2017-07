Hohe Book-to-bill-Rate über eins aufrechterhalten

Hohe Wachstumsraten im Supply Chain Management und Test Engineering

Automobil-Top-Selling-Sektor mit 35 Prozent Anstieg gegenüber dem ersten Halbjahr des vergangenen Jahres

Zwolle - 06. Juli 2017

RoodMicrotec, der niederländische Anbieter von Halbleitern und hochentwickelten Mikrochips, hat seinen Halbjahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent aufgrund seiner guten Auftragslage bei einem hohen Book-to-Bill-Verhältnis deutlich über eins gesteigert. Vor allem die Bereiche Supply Chain Management (SCM) und Test Engineering verzeichneten hohe Wachstumsraten.

In Bezug auf die Endmärkte erzielte RoodMicrotec vor allem im Automobilsektor ein Wachstum von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 15 Prozent Wachstum im Industriebereich.

Darüber hinaus hat RoodMicrotec in den letzten Monaten zwei der derzeit sechs großen SCM-Projekte für den Automobil- und den Gesundheitsbereich in die Produktionsphase geführt. Der Kunde des SCM-Projektes aus dem Gesundheitssektor hat den erwarteten Produktionszyklus von fünf auf jetzt 15 Jahre deutlich erweitert.

"Ich freue mich sehr über die Umsatzsteigerung von 19 Prozent im ersten Halbjahr, die uns stark zu unserem Ziel führt, den Cross-Over-Punkt zu erreichen, a ein positives Quartalsergebnis in diesem Jahr erreicht wird. Die Zahlen belegen, dass wir einen guten Ruf mit etablierten und neuen Kunden haben. Das hohe Wirtschaftswachstum bei SCM und Test Engineering bestätigt unsere Strategie und unser Dienstleistungsportfolio," sagte der CEO der RoodMicrotec Martin Sallenhag.

Umsatz je Geschäftsfeld im 1. Halbjahr 2017 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2016

(x € 1.000) 1.HJ 2017 1.HJ 2016 Änderung Test Operations 1.767 1.702 +4% Supply Chain Management 1.162 926 +25% Failure & Technology Analysis 891 751 +19% Test Engineering 435 230 +89% Qualification & Reliability Investigation 1.577 1.310 +20% Gesamt 5.832 4.919 +19%

Aussichten 2017

Aufgrund der im Jahr 2016 angekündigten neuen Vereinbarungen und Verträge erwartet RoodMicrotec, dass der Umsatz in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Das Unternehmen prognostiziert, dass der Umsatz bis 2020 um rund 75% höher sein wird, verglichen mit dem Gesamtumsatz von rund EUR 10 Millionen im Jahr 2015. Mit einer Reihe neuer Projekte, die im zweiten Halbjahr 2017 serienreif sind, sieht RoodMicrotec Umsatzwachstum und verbesserte Ergebnisse im Vergleich zu 2016. Im Jahr 2017 wird erwartet, dass das Unternehmen an den Wendepunkt kommt an dem ein Quartal mit positivem Ergebnis erreicht wird.

Der Halbjahresbericht wird in diesem Jahr früher fertiggestellt. Er wird am 03. August 2017 veröffentlicht. Ebenso findet die Konferenzschaltung für Presse und Analysen an diesem Tag statt.

Finanzielle Termine

03. August 2017 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2017 03. August 2017 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 11. Januar 2018 Veröffentlichung des (vorläufigen) Jahresumsatzes 2017 08. März 2018 Veröffentlichung des (vorläufigen) Jahresergebnisses 2017 08. März 2018 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 28. März 2018 Veröffentlichung des Jahresberichtes 2017 17. Mai 2018 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 18. Mai 2018 Jährliche Versammlung der Obligationäre 05. Juli 2018 Veröffentlichung des Halbjahresumsatzes 2018 02. August 2018 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2018 02. August 2018 Konferenzschaltung für Presse und Analysten

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen DIN EN ISO 9001: 2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO / IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com)

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

