FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

W9DA XFRA DE0009801423 WESTINVEST INTERSELECT 1.000 EUR

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.406 EUR

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.331 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.168 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.230 EUR

OTE XFRA GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 0.160 EUR

OPA XFRA FR0000184798 ORPEA ACT.NOM. EO 1,25 1.000 EUR

MEL XFRA ES0176252718 MELIA HOTELS INTL EO -,20 0.132 EUR

ZM9E XFRA DE000A0MZC31 PCC SE INH.GEN.GEK.12/17 0.500 %

HBM XFRA DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 0.680 EUR

TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.044 EUR

XFRA DE000HLB3DD7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/16 0.001 %

UCA1 XFRA DE000A12UK57 U.C.A. AG O.N. 0.600 EUR

LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.769 EUR

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.318 EUR

RG2A XFRA US7821834048 RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1 0.069 EUR

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.114 EUR