FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XMK1 XETR LU0592217102 DB X-T.MSCI EM I.T.I.1CDL

XMKH XETR LU0592216989 DB X-T.MSCI EM H.IDX.1CDL

AOMD XETR FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7

CD42 XETR LU0419741094 COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I

CD41 XETR LU0419740955 COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I

DX26 XETR LU0411078123 DB X-TR.DBCB-L.E.B.1C