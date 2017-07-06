FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUNDEN WIRD DER EX INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT WILL BE 06.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE INDICATED
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC.ADJUST
XFRA KYG5380M1033 LANSEN PHARMAC.HLD.DL-,01 0,017 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT WILL BE 06.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE INDICATED
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC.ADJUST
XFRA KYG5380M1033 LANSEN PHARMAC.HLD.DL-,01 0,017 EUR