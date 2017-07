Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Abgaben in den Tag steigen. Während geo- und geldpolitische Sorgen auf die Börsenstimmung drücken, fehlten den Anlegern nach wie vor richtungsweisende Impulse, so ein Händler. Der Leitindex Dow Jones trat am Vorabend nach dem Handelsschluss in Europa mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...