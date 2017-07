Bullen und Bären hielten sich die Waage, nachdem die Indizes in der Vorwoche noch unter größeren Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Mit dem Fed-Protokoll stand das wichtigste Ereignis für den Tagesverlauf erst nach Handelsschluss in Europa an. Für etwas Kaufzurückhaltung sorgte weiterhin die Entwicklung rund um den Raketentest in Nordkorea. Die USA betrachteten den Test einer Interkontinentalrakete als Eskalation der von dem Land ausgehenden Gefahr. In einer unmittelbaren Reaktion führten sie zusammen mit Südkorea eigene militärische Tests durch.Am Ölmarkt gaben die Preise deutlich nach. Im stärksten Tagesrückgang seit über einem Monat verbilligte sich WTI im späten Geschäft um 4,3 Prozent auf 45,02 Dollar je...

