NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die TV-Werbetrends in Europa schwächten sich weiter und koppelten sich damit von den starken Konjunkturdaten ab, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Das sei eine neue Entwicklung, durch die ein wichtiger Punkt pro Investments im TV-Bereich wegfalle./mis/la

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PSM7770

AXC0072 2017-07-06/09:26