2012, so prognostizierte die chilenische staatliche Kupfer-Kommission, würde die Produktion bis zum Jahr 2020 acht Megatonnen übertreffen, auch wenn einige Großprojekte Verzögerungen aufwiesen. Effektiv sind seither aber nur wenige Wachstumsprojekte zum Tragen gekommen. Niedrige Preise und Probleme mit der Wasser- und Stromversorgung waren ein Grund: In den letzten Jahren wurden Milliarden von Dollar an Kapitalinvestitionen zur Erhaltung des Projektniveaus benötigt statt eine Steigerung zu bewirken. Das Resultat: Chiles Kupferproduktion war im vergangenen Jahr noch genauso hoch wie 2007 und lag bei 5,55 Megatonnen. Das ist nur wenig mehr während des Booms von 2003 (4,90 Megatonnen). Analysten nennen das Phänomen "Ausgaben für den Stillstand" - ein Problem, das wohl auch in den kommenden Jahren weiter bestehen wird. Das von diesem Problem am meisten betroffene Unternehmen ist das Staatsunternehmen Codelco, Chiles größter Produzent mit 1,71 Megatonnen...

