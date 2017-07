Liebe Leser,

Novo Nordisk war zuletzt relativ stark angestiegen. Nur in den vergangenen Handelstagen ging es überraschend wieder um annähernd 5 % abwärts. Dies sehen charttechnische Analysten in erster Linie als Korrektur im laufenden Aufwärtstrend und weniger als Alarmzeichen. Die Kurse befinden sich noch in relativer Nähe zum aktuellen 6-Monats-Hoch 39,87, erreicht am 26. Juni. Der Abstand beträgt 5 % und ist aus charttechnischer Sicht aufholbar. Wesentlich größer ... (Frank Holbaum)

