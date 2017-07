Der Verlauf des Donnerstags könnte den ganzen G20-Gipfel prägen. Nicht nur muss Kanzlerin Angela Merkel sehr heikle Gespräche am Vortag des Spitzentreffens führen. Auch auf den Straßen der Hansestadt dürfte es mehr als ungemütlich werden.

Trump besucht vor G20 Polen

Polen erhofft sich vom Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA. Die rechtspopulistische, euroskeptische Regierung appelliert dazu an den Geschäftssinn des als Unternehmer berühmt gewordenen New Yorkers. Sie will Trump den auf einer Nord-Süd-Achse vom Baltikum bis zum Balkan reichenden Raum der sogenannten Drei-Meere-Initiative als Investitionschance präsentieren. In erster Linie geht es Polen und den anderen Ländern der Region dabei um amerikanische Gaslieferungen. Die sollen die Abhängigkeit von russischen Energieimporten verringern. Kritiker sehen darin aber auch den Versuch, ein Gegengewicht zu den westlichen Staaten der Europäischen Union zu schaffen, mit denen die polnische und andere osteuropäische Regierungen - ebenso wie Trump - bei einer ganzen Reihe von Themen überkreuz liegen. Polen erhofft sich vom Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...