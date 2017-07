FRANKFURT (Dow Jones)--An der Spitze des Verwaltungsrats der Zurich Insurance wird es zu einem Wechsel kommen. Als neuer Präsident soll der ehemalige Group-CEO von Swiss Re, Michel M. Lies, auf der Generalversammlung am 4. April 2018 gewählt werden. Lies würde Tom de Swaan ablösen, der seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats ist und diesem seit 2013 vorsteht.

Lies ist seit 40 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und war bis Juni 2016 vier Jahre Vorstandsvorsitzender der Swiss Re mit Verantwortung für das wachsende Geschäft in Europa und Südamerika. Zusätzlich zu seinem Netzwerk innerhalb der Versicherungsbranche habe er als Chairman globaler Partnerschaften der Swiss Re mit Regierungen, internationalen Entwicklungsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen zusammengearbeitet, heißt es in der Mitteilung von Zurich.

July 06, 2017 03:45 ET (07:45 GMT)

