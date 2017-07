Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski setzt sich mit aller Kraft dafür ein, mit einem ganzheitlichen Ansatz gemeinschaftliche Unterstützung für den Bergbau zu gewinnen. Der Präsident hat viele Versprechen abgegeben, nicht nur den Bergbau- sondern auch infrastrukturelle Projekte in Gang zu bringen: Dort hat Peru Versorgungslücken. Die Vorschläge für diese Sektoren greifen ineinander. Héctor Collantes, Leiter der Bergbau-Equity-Forschung bei CrediCorp in Lima betont, dass es wichtig sei, zunächst Maßnahmen zu ergreifen, damit alles andere läuft, um den Bergbau in Peru zu fördern. Die öffentlichen Anlagen müssen arbeiten, Justiz und Sicherheit funktionieren. Die Verbesserung dieser Faktoren bewirkt sicherlich auch eine soziale Akzeptanz. Die Kuczynski-Administration schlug ein Konzept vor, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit befriedigt und von Maßnahmen zur Durchführung von Qualitätsinfrastrukturprojekten fördert. Das Ziel dieses als adelanto social bezeichneten Mechanismus ist es, zunächst infrastrukturelle Probleme zu lösen, bevor zur Förderung von Bergbauprojekten übergegangen wird. Das soll den Kommunen beweisen,...

