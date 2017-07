Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro vor Zahlen für das zweite Quartal von 87 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem neuen fairen Wert für die Aktie des Kunststoffherstellers lägen niedrigere Bewertungsmultiplikatoren als bisher zugrunde, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag. Das zweite Quartal sollte zwar den guten Jahresstart bestätigen. Doch die gute Kursentwicklung der vergangenen zwei Jahre und der Ausblick für 2017 hätten hohe Erwartungen geweckt, so dass die neuen Fünfjahresziele negativ aufgenommen worden seien. Wegen der steigenden Wettbewerbsintensität müsse man sich auf einen beginnenden Abschwung in den kommenden beiden Jahren vorbereiten./gl/mis

