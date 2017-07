Zinszahlung verschoben! Die Beate Uhse Aktiengesellschaft kommt in diesen Tagen nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem das Unternehmen sich Anfang Juni mit sofortiger Wirkung von ihrem Chief Financial Officer (CFO), Cornelis Vlasblom, getrennt hatte und in der vergangenen Woche die Publikation der Geschäftszahlen 2016 sowie der Quartalszahlen 2017 auf Oktober verschoben hatte, folgt nun die nächste unangenehme Botschaft für die Anleger. Die am 09. Juli 2017 fällige Zinszahlung an die Anleihegläubiger wird an diesem Tag nicht stattfinden, soll aber innerhalb der sogenannten "Grace Period", also innerhalb der nächsten 21 Tage, nachgeholt werden, wie das Unternehmen ...

