Das Wertpapier der Commerzbank erreichte wie zuletzt favorisiert seine kurzfristigen Kursziele aus Ende 2015 und hat damit wichtige Chartmarken abgearbeitet - noch droht zwar ein kleinerer Pullback, doch von Schwäche ist keine Spur zu sehen. Zwischen Anfang 2016 sowie Mai dieses Jahres bastelten Marktteilnehmer nach einem Verlaufstief von 5,15 Euro im Sommer letzten Jahres noch an einer nachhaltigen Trendwende, die sich in Form einer inversen SKS-Formation aufgezeigt hat. Nach Ausbildung der rechten Schulter zu Beginn dieses Jahres konnte das Papier schließlich über die anvisierte Nackenlinie um 8,65 Euro zulegen und zunächst in den Widerstandsbereich von 10,84 Euro ansteigen. Auf Tagesbasis zeigt sich der Chart in bester Verfassung, aber auch auf Wochenbasis hat das Wertpapier der Commerzbank noch reichlich Kurspotential und befindet sich auf einem guten Weg die genannte Trendwendeformation in ihr übergeordnetes Ziel zu führen.

Long-Chance:

Die dynamischen Kurszuwächse aus den letzten Handelstagen sind beeindruckend, jedoch sollten sich Anleger auf einen möglichen Pullback einstellen. Dieser könnte zurück auf das Niveau glatt 10,00 Euro wieder abwärts reichen, weshalb die Verlustbegrenzung knapp darunter (9,80 Euro) angesetzt werden sollte. Dennoch bleibt der Kursverlauf übergeordnet weiter bullisch zu bewerten und erlaubt es über entsprechende Long-Positionen an der mittelfristigen Aufwärtsbewegung bis zu den Verlaufshochs bei 13,39 Euro zu partizipieren. Selbst wenn ein größerer Rücksetzer unter die Verlustbegrenzung abwärts reichen sollte, wird es für die gesamte Formation erst unterhalb von 8,65 Euro gefährlich. Damit dürfte nämlich auch ein Bruch der 50-Wochen Durchschnittslinie einhergehen und die Aktie der Commerzbank erheblich unter Druck setzen. Abgaben auf das Niveau von 6,96 Euro kämen dann nicht überraschend.

Einstieg per Market-Buy-Order: 11,06 Euro

Kursziel: 12,30 / 13,39 Euro

Stopp: < 9,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,26 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Commerzbank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 11,06 Euro; 10:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

