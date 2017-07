In letzter Zeit lief es wieder ordentlich rund beim dänischen Diabetesspezialisten Novo Nordisk (WKN: A1XA8R). Zunächst wurde bekannt, dass alle Wachstumssorgen gar nicht so schlimm seien, wie zu Jahresbeginn noch befürchtet, dann machte man mit vielversprechenden, neuen Medikamenten, zum Teil auch in anderen Märkten, auf sich aufmerksam. Das gefiel, ich berichtete.



Nun könnte der Frieden aber schon wieder vorbei sein. Denn leider ließ das Unternehmen den positiven Newsflow etwas abrupt enden, indem man wieder etwas Schlechtes zu vermelden hatte. Schauen wir mal, was genau passiert ist.

Porös-produzierte Patronen patzen

Das Unternehmen hat kürzlich festgestellt, dass die Insulinpatronen in ausgewählten Pens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...