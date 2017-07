Erst vor Kurzem hat die kanadische Sarama Resources (WKN A1JPHS / TSX-V SWA) die Botoro-Liegenschaft im Südwesten Burkina Fasos erworben. Nun, schon in der ersten Phase der Explorationsaktivitäten, konnte man mehrere, goldhaltige Quarzadersysteme in Verbindung mit regionalen Bruchzonen identifizieren und eine vorläufige geochemische Bodenuntersuchung entdeckte Anomalien mit Gold im Boden über eine Distanz von rund 10 Kilometern, die in Verbindung zu strukturellen, geologischen Strukturen stehen.

