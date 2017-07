Bad Marienberg - Die S.A.G. Solarstrom AG i.I. (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A1K0K5) wird auf Anregung des Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger den Antrag des Spezialisten auf Einbeziehung der 7,5%-Anleihe (ISIN DE000A1K0K53/ WKN WKN A1K0K5) in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board, über die Endfälligkeit am 10.07.2017 hinaus bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens unterstützen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...