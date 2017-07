Wacker Neuson SE: Kramer und John Deere vereinbaren strategische Kooperation für den Landtechniksektor

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

Wacker Neuson SE: Kramer und John Deere vereinbaren strategische Kooperation für den Landtechniksektor

(München, 6. Juli 2017) Die Kramer-Werke GmbH, ein Unternehmen der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) und die John Deere GmbH & Co. KG, ein Konzernunternehmen von Deere & Company, USA (NYSE: US2441991054) haben sich auf eine strategische Allianz geeinigt, die den Vertrieb von Kompaktmaschinen unter der Marke Kramer für die Landwirtschaft betrifft. Ziel der Vereinbarung ist eine langfristige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Die Kooperation steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe.

Langfristige Kooperation beim Vertrieb für die Landwirtschaft

Die zwischen der Kramer-Werke GmbH, Pfullendorf ("Kramer") und der John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim ("John Deere") getroffene Vereinbarung betrifft den Vertrieb von Kompaktmaschinen der Marke Kramer (sog. "grüne Linie") für die Landwirtschaft. Diese Produktreihe wird am Standort von Kramer in Pfullendorf entwickelt und gefertigt und umfasst kompakte, allradgelenkte Radlader, Teleradlader und Teleskoplader der Marke Kramer. Das Sortiment umfasst zudem eine große Auswahl an Anbaugeräten, Zubehör und Ersatzteilen.

John Deere bietet keine vergleichbaren Maschinen an und wird seinem leistungsfähigen, unabhängigen Händlernetz daher - zunächst in Europa, später auch in den GUS-Staaten, in Nordafrika und im Mittleren Osten - Kramer für derartige landwirtschaftliche Kompaktmaschinen als bevorzugten Lieferanten empfehlen.

Durch die enge und langfristige Zusammenarbeit mit dem John Deere Händlernetzwerk strebt Kramer einen breiteren Marktzugang in die Landwirtschaft an, der für den Wacker Neuson Konzern von strategischer Bedeutung ist.

Zur Festigung dieser langfristigen, strategischen Kooperation beabsichtigt John Deere eine Beteiligung an der Kramer-Werke GmbH zu erwerben.

Die Kooperation steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe.

