Zwischen 2009 und etwa Anfang 2014 hielt sich die Aktie des Henkel-Konzerns noch in einem intakten Aufwärtstrend auf - von da an nahm die Aufwärtsdynamik jedoch spürbar ab. Dennoch gelang es Marktteilnehmern wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 13. April 2017: "Henkel KGaA - Mit frischem Rückenwind weiter rauf" favorisiert bis auf zehn Cent genau auf ein Verlaufshoch von 129,90 Euro vor wenigen Wochen anzusteigen. An dieser Stelle wurde anschließend eine nicht unerwartete Korrekturbewegung eingeleitet, die sich bisher in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung präsentiert hat. Der heutige Rückfall unter die aktuellen Wochentiefs hat nun die dritte Verkaufswelle ausgelöst, die auf den SMA 200 auf Tagesbasis noch abwärts reichen dürfte. Aber genau dieses Niveau bietet auf der anderen Seite hervorragende Einstiegs-Chancen auf der Long-Seite, tiefere Kursnotierungen sind nach Abschluss der Korrektur am EMA 200 nicht zu erwarten, weshalb an dieser Stelle eine Gegenbewegung starten dürfte.

Long-Chance:

Kurzfristig ist noch von einem weiteren Rückfall auf das Niveau von grob 118,21 Euro auszugehen. Auf diesem Level sind anschließend wieder Long-Positionen durch eine potentielle Gegenbewegung zu favorisieren und dürfte zurück an die darüber liegende 50-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 123,84 Euro aufwärts führen. Spekulativ veranlagte Investoren können daher ein Long-Investment etwas weiter unten vorbereiten und auf einen baldigen Pullback setzen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aufgrund der zu erwartenden Volatilität aber noch unterhalb von 115,00 Euro aufhalten. Deutlich aufhellen dürfte sich das Chartbild allerdings erst bei einem nachhaltigen Kurssprung über das Niveau von mindestens 125,00 Euro und sollte an die Jahreshochs von 129,90 Euro wieder aufwärts führen.

Einstieg per Buy-Limit-Order: 118,20 Euro

Kursziel: 123,84 Euro

Stopp: < 115,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,20 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Henkel KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 121,15 Euro; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

